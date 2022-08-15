Эпизод «Простоквашино» о финансовой грамотности покажут в конце августа

15.08.2022
Новый эпизод мультсериала «Простоквашино», посвященный финансовой грамотности, выйдет на экраны российских кинотеатров 18 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина.
«Новый эпизод популярного мультсериала „Простоквашино“ под названием „Золотая карта“ расскажет зрителям, как герои сталкиваются с вопросами грамотного обращения с финансами. Серия, созданная при поддержке Минфина России, выйдет на экраны кинотеатров в рамках сборника „СоюзКиноМульт“ 18 августа», — сообщает министерство.
В новой серии пес Шарик станет обладателем эксклюзивной кредитной карты, увлечется покупками и забудет о возврате средств в срок. На помощь придет кот Матроскин и другие герои мультфильма.
Фото: Pixabay