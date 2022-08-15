Голливудскую актрису Энн Хеч отключили от аппарата жизнеобеспечения

«Энн Хеч спокойно отключили от системы поддержки жизнедеятельности», — сказал представитель актрисы.





Актрису держали подключенной к аппарату, чтобы поддерживать сердцебиение и сохранять органы в надлежащем состоянии, добавляет издание.





Известно, что у артистки осталось двое сыновей — двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.





Фото: скриншот