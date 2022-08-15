Голливудскую актрису Энн Хеч отключили от аппарата жизнеобеспечения

15.08.2022
Американская актриса Энн Хеч, попавшая в пятницу после аварии в Лос-Анджелесе в возрасте 53 лет, была отключена от аппарата жизнеобеспечения. Об этом информирует портал TMZ.
«Энн Хеч спокойно отключили от системы поддержки жизнедеятельности», — сказал представитель актрисы.
Актрису держали подключенной к аппарату, чтобы поддерживать сердцебиение и сохранять органы в надлежащем состоянии, добавляет издание.
Известно, что у артистки осталось двое сыновей — двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.
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