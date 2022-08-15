Голливудскую актрису Энн Хеч отключили от аппарата жизнеобеспечения

15.08.2022

Голливудскую актрису Энн Хеч отключили от аппарата жизнеобеспечения

Американская актриса Энн Хеч, попавшая в пятницу после аварии в Лос-Анджелесе в возрасте 53 лет, была отключена от аппарата жизнеобеспечения. Об этом информирует портал TMZ.

«Энн Хеч спокойно отключили от системы поддержки жизнедеятельности», — сказал представитель актрисы.

Актрису держали подключенной к аппарату, чтобы поддерживать сердцебиение и сохранять органы в надлежащем состоянии, добавляет издание.

Известно, что у артистки осталось двое сыновей — двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

Фото: скриншот