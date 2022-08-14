Главный редактор журнала «КиноРепортер» отметила свой день рождения

Национальный кинематограф сейчас не в лучшем положении. В такое время особенно ценна поддержка киноиндустрии со стороны столь авторитетного эксперта, как Мария Лемешева.





В числе безусловных заслуг Марии — организация престижных премий «Аванс» и «Событие года». «Аванс» ежегодно вручается лучшим молодым актерам и актрисе, а «Событие года» — авторам самых ярких проектов на отечественном экране: в кино, на телевидении, в шоу-бизнесе.





Много лет под ее руководством проводились фестивали для популяризации наших фильмов за рубежом: «Дни российского кино» в Индии и Сербии. Возглавляя единственный в стране глянцевый журнал о киноиндустрии, она руководит еще и сайтом проекта, а также популярным авторским telegram-каналом «Еще то кино!».





Редакция желает Марии Лемешевой дальнейших творческих успехов и

поздравляет с днем рождения.





Фото: пресс-служба журнала