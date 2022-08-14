Главный редактор журнала «КиноРепортер» отметила свой день рождения

14.08.2022
14 августа отметила свой день рождения Мария Лемешева, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер», киноэксперт, член Союза кинематографистов России и экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации, Международной федерации кинопрессы. Об этом сообщает пресс-служба журнала.
Национальный кинематограф сейчас не в лучшем положении. В такое время особенно ценна поддержка киноиндустрии со стороны столь авторитетного эксперта, как Мария Лемешева.
В числе безусловных заслуг Марии — организация престижных премий «Аванс» и «Событие года». «Аванс» ежегодно вручается лучшим молодым актерам и актрисе, а «Событие года» — авторам самых ярких проектов на отечественном экране: в кино, на телевидении, в шоу-бизнесе.
Много лет под ее руководством проводились фестивали для популяризации наших фильмов за рубежом: «Дни российского кино» в Индии и Сербии. Возглавляя единственный в стране глянцевый журнал о киноиндустрии, она руководит еще и сайтом проекта, а также популярным авторским telegram-каналом «Еще то кино!».
Редакция желает Марии Лемешевой дальнейших творческих успехов и
поздравляет с днем рождения.
Фото: пресс-служба журнала