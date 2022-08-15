В Москве начнет работать международный фестиваль документального кино «Докер»

Он продлится до 24 августа. В основную конкурсную программу вошли киноленты из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции.





«С 15 по 24 августа в московском киноцентре „Октябрь“ при поддержке проекта „КАРО.Арт“ в восьмой раз пройдет „Докер“ — международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые», — говорится в сообщении.





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