Фильм «Вышка» стал лидером кинопроката РФ и СНГ

15.08.2022
Фильм «Вышка» стал лидером проката РФ и СНГ, собрав 27,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 11 по 14 августа.
Фильм режиссера Скотта Манна, вышедший в прокат 11 августа, рассказывает историю любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решила прекратить погоню за адреналином. Вместе с подругой она решает совершить последнее восхождение на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего супруга.
Однако это место окажется западней, где царят холод и смерть. Героиням предстоит бороться со стихией, чтобы спастись.
Фото: Pixabay