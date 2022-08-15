Фильм «Вышка» стал лидером кинопроката РФ и СНГ

Фильм режиссера Скотта Манна, вышедший в прокат 11 августа, рассказывает историю любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решила прекратить погоню за адреналином. Вместе с подругой она решает совершить последнее восхождение на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего супруга.





Однако это место окажется западней, где царят холод и смерть. Героиням предстоит бороться со стихией, чтобы спастись.





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