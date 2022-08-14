Гран-при фестиваля бардов на Соловках получила поэт из Санкт-Петербурга

14.08.2022
Петербургская поэтесса Юля Элигер получила Гран-при фестиваля авторской песни «На Соловецких островах». Он завершился в воскресенье, рассказала ТАСС заведующий образовательным отделом Соловецкого музея-заповедника Екатерина Мазилова.
Элигер также стала лауреатом в номинации «Поэт» и дипломантом в номинации «Автор». Она же получила приз зрительских симпатий в старшей возрастной категории.
В номинации «Исполнитель» лучшими жюри признало Ладу Вихореву из Санкт-Петербурга и Ксению Кузнецову из Москвы. В номинации «Дуэт» победил коллектив «Два берега» — Наталья Покаржевская и Сергей Сушков из Казани. В номинации «Ансамбль» лауреатом стало трио «Серебряные струны»: Екатерина Коськина, Дарья Мартынова, Мария Смирнова.
Фото: Pixabay