Гран-при фестиваля бардов на Соловках получила поэт из Санкт-Петербурга

Элигер также стала лауреатом в номинации «Поэт» и дипломантом в номинации «Автор». Она же получила приз зрительских симпатий в старшей возрастной категории.





В номинации «Исполнитель» лучшими жюри признало Ладу Вихореву из Санкт-Петербурга и Ксению Кузнецову из Москвы. В номинации «Дуэт» победил коллектив «Два берега» — Наталья Покаржевская и Сергей Сушков из Казани. В номинации «Ансамбль» лауреатом стало трио «Серебряные струны»: Екатерина Коськина, Дарья Мартынова, Мария Смирнова.





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