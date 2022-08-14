Седьмая симфония Шостаковича будет звучать на площади Победы 13 августа

Впервые музыкальное произведение было исполнено в блокадном Ленинграде 80 лет назад.





Симфонию исполнит Санкт-Петербургский государственный академический оркестр под руководством заслуженного артиста России Александра Титова.





«Написать такую симфонию с таким зарядом энергии и чувств, которые возникают при ее прослушивании или исполнении — это, конечно, мог только великий человек», — заявил Титов.





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