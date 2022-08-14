Седьмая симфония Шостаковича будет звучать на площади Победы 13 августа

14.08.2022

Седьмая симфония Шостаковича будет звучать на площади Победы 13 августа

Седьмая симфония прозвучит 13 августа на площади Победы. Концерт начнется в 20:00, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Впервые музыкальное произведение было исполнено в блокадном Ленинграде 80 лет назад.

Симфонию исполнит Санкт-Петербургский государственный академический оркестр под руководством заслуженного артиста России Александра Титова.

«Написать такую симфонию с таким зарядом энергии и чувств, которые возникают при ее прослушивании или исполнении — это, конечно, мог только великий человек», — заявил Титов.

Фото: Pixabay