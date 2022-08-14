Седьмая симфония Шостаковича будет звучать на площади Победы 13 августа

14.08.2022
Седьмая симфония прозвучит 13 августа на площади Победы. Концерт начнется в 20:00, информирует телеканал «Санкт-Петербург».
Впервые музыкальное произведение было исполнено в блокадном Ленинграде 80 лет назад.
Симфонию исполнит Санкт-Петербургский государственный академический оркестр под руководством заслуженного артиста России Александра Титова.
«Написать такую симфонию с таким зарядом энергии и чувств, которые возникают при ее прослушивании или исполнении — это, конечно, мог только великий человек», — заявил Титов.
Фото: Pixabay