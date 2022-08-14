На закрытии фестиваля OperaFirst в Астрахани выступят звезды мировой оперы

14.08.2022
Масштабный гала-концерт состоится под открытым небом, сообщает издание «Все новости Астрахани».
Проект проводится в рамках национального проекта «Культура» и призван подчеркнуть соприкосновение контрастных культур государств Прикаспия.
На сцене Соборной площади Астраханского кремля выступит уникальный симфонический оркестр прикаспийских стран, собранный специально для OperaFirst. В составе коллектива — музыканты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана под управлением дирижера Михаила Голикова.
Фото: Министерство культуры и туризма АО