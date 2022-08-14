Группа Little Big оказалась непопулярной в США

14.08.2022

Группа Little Big оказалась непопулярной в США

Участники российской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации России на Украине высказались с критикой действий страны и уехали в Лос-Анджелес. Об этом напоминает портал RU.Posters.

Музыканты собирались покорить западную публику, но оказались там неинтересны. Как стало известно, на запланированный концерт в США было куплено очень мало билетов и представление пришлось отменить.

Между тем концерты в России Little Big организовывать не дают.

Фото: скриншот