Группа Little Big оказалась непопулярной в США

14.08.2022
Участники российской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская после начала спецоперации России на Украине высказались с критикой действий страны и уехали в Лос-Анджелес. Об этом напоминает портал RU.Posters.
Музыканты собирались покорить западную публику, но оказались там неинтересны. Как стало известно, на запланированный концерт в США было куплено очень мало билетов и представление пришлось отменить.
Между тем концерты в России Little Big организовывать не дают.
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