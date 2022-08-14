Певице Азизе прочат славу Аллы Пугачевой

14.08.2022
Исполнительница Азиза и поэт-песенник Илья Резник продемонстрировали пронзительную композицию о спецоперации на Украине. Певица исполнила ее так откровенно, что зрители не смогли сдержать эмоций — ранее такого эффекта могла добиться только Алла Пугачева. Об этом пишет ФАН.
Дизайнер Аника Керимова уверена — Азиза займет место Пугачевой на российской эстраде. Также, по словам эксперта, сама Примадонна всегда относилась к коллеге с уважением.
«Я согласна с Ильей Резником, что таких гениальных певиц на нашей эстраде больше нет. По силе голоса и невероятной энергетике с ней может сравниться только Алла Пугачева», — сказала Керимова в беседе с PROZVEZD.
Фото: Pixabay