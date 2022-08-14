Певице Азизе прочат славу Аллы Пугачевой

Дизайнер Аника Керимова уверена — Азиза займет место Пугачевой на российской эстраде. Также, по словам эксперта, сама Примадонна всегда относилась к коллеге с уважением.





«Я согласна с Ильей Резником, что таких гениальных певиц на нашей эстраде больше нет. По силе голоса и невероятной энергетике с ней может сравниться только Алла Пугачева», — сказала Керимова в беседе с PROZVEZD.





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