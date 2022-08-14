Исполнивший роль Буратино Дмитрий Иосифов отказался от карьеры актера

14.08.2022

Исполнивший роль Буратино Дмитрий Иосифов отказался от карьеры актера

Полюбившийся многим герой фильма «Приключения Буратино» Дмитрий Иосифов после этой роли сильно изменился. После картины, прославившей 10-летнего мальчика, главных ролей больше у него не было. Об этом пишет портал ctnews.ru.

Иосифов после «Приключений Буратино» мечтал стать известным актером, но жизнь распорядилась иначе. Окончив ВГИК, курс Алексея Баталова, он в итоге решил заняться режиссурой.

Сейчас на счету Иосифова уже несколько успешных проектов, в том числе «Убойная сила», «Екатерина» и другие.

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