Исполнивший роль Буратино Дмитрий Иосифов отказался от карьеры актера

Иосифов после «Приключений Буратино» мечтал стать известным актером, но жизнь распорядилась иначе. Окончив ВГИК, курс Алексея Баталова, он в итоге решил заняться режиссурой.





Сейчас на счету Иосифова уже несколько успешных проектов, в том числе «Убойная сила», «Екатерина» и другие.





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