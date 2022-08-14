Исполнивший роль Буратино Дмитрий Иосифов отказался от карьеры актера

14.08.2022
Полюбившийся многим герой фильма «Приключения Буратино» Дмитрий Иосифов после этой роли сильно изменился. После картины, прославившей 10-летнего мальчика, главных ролей больше у него не было. Об этом пишет портал ctnews.ru.
Иосифов после «Приключений Буратино» мечтал стать известным актером, но жизнь распорядилась иначе. Окончив ВГИК, курс Алексея Баталова, он в итоге решил заняться режиссурой.
Сейчас на счету Иосифова уже несколько успешных проектов, в том числе «Убойная сила», «Екатерина» и другие.
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