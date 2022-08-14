В Перми состоится фестиваль уличных театров «Флюгер»

На центральной площади города — эспланаде зрители увидят выступления 12 уличных театров из Перми, Астрахани, Санкт-Петербурга и Москвы.





На фестивале будут показаны самые разные жанры: клоунада, пантомима, представлены детские программы.





«Есть возможность активного общения с артистами, можно пожать руку, можно более внимательно рассмотреть костюмы, нет ограничений по количеству участников на площадке и так далее», — рассказала директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич ТАСС.









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