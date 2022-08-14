Израильский певец Цвика Пик, тесть Тарантино, умер на 73-м году жизни

14.08.2022

Израильский певец Цвика Пик, тесть Тарантино, умер на 73-м году жизни

Израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за режиссера Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет. Об этом информирует издание «Исраэль ха-Йом».

Пик ушел из жизни у себя дома в израильском городе Рамат ха-Шарон. Четыре года назад он перенес инсульт во время полета из Израиля в Лондон.

«Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы», — сказал премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Фото: Pixabay