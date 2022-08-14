Актер Павел Прилучный назвал «Жизнь по вызову» самым откровенным сериалом в его карьере

14.08.2022
Актер Павел Прилучный назвал сериал «Жизнь по вызову» самым откровенным проектом, в котором он когда-либо снимался. В своем Telegram-канале артист опубликовал анонс шоу.
Персонажем актера стал топ-менеджер консалтинговой компании Александр Шмидт, в более узких кругах известный как владелец элитного эскорт-агентства.
«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнять любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!» — написал актер.
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