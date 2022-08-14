Актер Павел Прилучный назвал «Жизнь по вызову» самым откровенным сериалом в его карьере

Персонажем актера стал топ-менеджер консалтинговой компании Александр Шмидт, в более узких кругах известный как владелец элитного эскорт-агентства.





«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнять любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!» — написал актер.





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