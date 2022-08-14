«Жестокий романс»: как проходили съемки известного фильма

На съемочной площадке любили устраивать веселые и шумные встречи. И, как оказалось, однажды на нее даже приехал отряд милиции.





Также во время съемок финальной сцены чуть не случилась трагедия с Андреем Мягковым. Плывя на маленькой лодке, артист практически попал под винт — он поздно опомнился и ушел под воду. Актер отделался легким испугом.





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