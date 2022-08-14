«Жестокий романс»: как проходили съемки известного фильма

14.08.2022
Известная кинокартина режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс» заполучила любовь миллионов зрителей. Но мало кто знает, что происходило на съемочной площадке, пишет ФАН.
На съемочной площадке любили устраивать веселые и шумные встречи. И, как оказалось, однажды на нее даже приехал отряд милиции.
Также во время съемок финальной сцены чуть не случилась трагедия с Андреем Мягковым. Плывя на маленькой лодке, артист практически попал под винт — он поздно опомнился и ушел под воду. Актер отделался легким испугом.
Фото: Pixabay