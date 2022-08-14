Продюсер Ашуров назвал причины закрытия шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»

Как уточнил Ашуров, сейчас Россию массово покидают западные продукты, это касается в том числе медийного пространства. И «Давай поженимся!», и «Модный приговор» представляют собой аналоги иностранных передач.





Ашуров уверен, что ничего страшного в этом нет. Зрители к отсутствию шоу привыкнут, как это было с программами доктора Геннадия Малахова.





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