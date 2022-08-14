Продюсер Ашуров назвал причины закрытия шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»

14.08.2022
Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что у Константина Эрнста не было выбора, перед фактом его поставили партнеры. Он добавил, что дело не в ведущих проектов, делающих неоднозначные заявления и путешествующих за рубеж, пишет портал «Актуальные новости».
Как уточнил Ашуров, сейчас Россию массово покидают западные продукты, это касается в том числе медийного пространства. И «Давай поженимся!», и «Модный приговор» представляют собой аналоги иностранных передач.
Ашуров уверен, что ничего страшного в этом нет. Зрители к отсутствию шоу привыкнут, как это было с программами доктора Геннадия Малахова.
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