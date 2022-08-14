Стало известно о перспективах в Израиле актера Анатолия Белого

14.08.2022
Несколько недель назад актер театра МХТ им. Чехова Анатолий Белый уехал из России. Белый, настоящая фамилия которого Вайсман, вместе с семьей отправился в Израиль. Там уже давно живут его родители и сестра, пишет Teleprogramma.
Ранее стало известно, что в конце августа Белый с Чулпан Хаматовой выступят в «Кабаре» Людмилы Петрушевской в странах Прибалтики.
Что касается работы в Израиле, то сейчас Белый ведет переговоры о работе в театрах. Пока актер надеется на гастроли с антрепризой на русском языке и рассматривает три театральных предложения об участии в спектаклях.
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