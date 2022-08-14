Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Эльстон

14.08.2022
Гобоист, заслуженный артист России Виктор Эльстон, музыкант оркестра Большого театра в 1957-1996 годах, ушел из жизни 11 августа в возрасте 89 лет. Об этом информирует сайт Государственного академического Большого театра России.
«Скончался выдающийся гобоист, заслуженный артист России Виктор Эльстон (29.11.1932-11.08.2022), потомственный артист оркестра Большого театра (1957-1996), с 1966 года — солист, участник камерных ансамблей и Камерного оркестра театра», — говорится в сообщении.
Эльстон был преподавателем Государственного училища духового искусства, лауреатом первой премии I Всемирного фестиваля молодежи и студентов, лауреатом ордена «Знак Почета».
Фото: Pixabay