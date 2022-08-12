«Джокер: Безумие на двоих» спродюсирует Мартин Скорсезе

12.08.2022
Живая легенда современного кинематографа уже работает над сиквелом психологического триллера о персонаже DC, сообщил GameMag со ссылкой на Production Weekly.
Среди продюсеров проекта значится режиссер Мартин Скорсезе. Как отмечает издание, его «Таксист» с Робертом Де Ниро сыграл для постановщика оригинального «Джокера» Тодда Филлипса важную роль при создании ленты.
Студия WB планирует запустить съемочный процесс в конце текущего года. Основным местом для съемок станет Нью-Йорк.
Ранее в Сети появился первый проморолик сиквела, в котором подтвердилось участие Леди Гаги в проекте. При этом ее роль осталась в тайне. Ожидается, что она сыграет психиатра Харлин Квинзель, работающую с Артуром Флеком/Джокером в больнице Аркхем. Героиня влюбляется в пациента и становится его сподвижницей с новым именем Харли Квинн. Не исключается, что с учетом особенностей Флека в реальности ситуация может оказаться иной.
Сиквел Joker станет мюзиклом, который планируют представить в осенью 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Джокер»