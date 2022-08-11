Дебютировал третий сезон анимационного сериала «Dota: Кровь дракона»

11.08.2022
На стриминге Netflix вышли новые эпизоды шоу, действие которого развивается в мире игры Dota 2.
Dragon’s Blood состоит из восьми серий. В них пойдет речь о новых бедах, на борьбу с которыми отправляется драконий рыцарь Дэвион и принцесса Мирана. Они путешествует по миру, стремясь нарушить планы демона Террорблейда, охотящегося за душами драконов.
Производством шоу занималась Studio Mir из Сеула. Шоураннером проекта значится Эшли Миллер, работавший над предыдущими сезонами.
Сериал дебютировал в 2021 году. В начале этого года состоялся релиз второго сезона, к концу года подоспел третий.
Ранее вышел трейлер заключительных эпизодов аниме-сериала «Человек-бензопила», которые будут транслироваться на ТВ Токио с октября этого года, а позже — на других площадках.
Фото: кадр из трейлера «Dota: Кровь дракона»