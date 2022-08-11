На Детском культурном форуме выступят Нонна Гришаева и Константин Хабенский

11.08.2022
Первый форум впервые состоится в Москве с 25 по 28 августа, сообщили в Минкультуры России.
В программу форума, представленную в двух блоках, вошли более 60 мероприятий. Юных участников ждут мастер-классы, арт-школы, лекции, а также встречи с актерами, музыкантами, певцами, продюсерами и другими деятелями культуры.
Просветительский блок откроют актер Сергей Безруков, джазовый музыкант Игорь Бутман, глава музея «Московский Кремль» и дочь первого космонавта Елена Гагарина и другие спикеры, которые обсудят тему диалога поколений.
О работе в современных медиа расскажет блогер Анастасия Постригай, о традициях российской исполнительской школы — Юрий Башмет, о творчестве — Константин Хабенский. Музыкант Петр Дранга проведет занятие для аккордеонистов, а Нонна Гришаева — для интересующихся актерским мастерством. Танцовщиков ждет общение с Николаем Цискаридзе, музыкантов — с пианисткой Екатериной Мечетиной.
Главным событием станет встреча детей с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Они представят главе ведомства свои идеи по развитию культуры, лучшая из которых сможет получить господдержку.
Фото: Минкультуры РФ