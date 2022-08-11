Певец Элвин Грей объявил о продолжении карьеры на русском языке

Исполнитель решил проститься со своим «национальным проектом», в рамках которого выпускал треки на башкирском и татарском языках. Об этом он написал в соцсетях, пишет «Культуромания».





Радик Юльякшин признался, что принял сложное для себя решение завершить работу на «просторах национальной эстрады» и переехать в Москву. Среди причин он назвал накопившийся русскоязычный материал, который сложно продвигать, находясь между столицами двух республик.





«Все, что мог, я сделал. Надеюсь на понимание», — заявил артист, отметив свою готовность к нападкам в соцсетях, которые не повлияют на его решение.





Певец завершит работу на национальных языках в этом году. По возвращении из поездки он планирует выпустить «крайние» песни на родном башкирском, а также на татарском языке. Они станут итогом его 16-летней карьеры на национальной сцене. Также Юльякшин анонсировал стадионные концерты в Уфе, Казани и Москве.





Он подчеркнул, что сделал главное — через свое творчество пробудил у детей интерес к родному языку.





Далее 33-летний артист отправится в Москву, где планирует записать новую пластинку.





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