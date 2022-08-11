Общественные советы в театре сравнили с проектом о единомыслии Козьмы Пруткова

Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал на открытии 40-го сезона, как будет развиваться театральное дело при общественных советах. На его речь обратила внимание Центральная служба новостей.





Театральный режиссер и драматург выступил против законопроекта об общественных советах в театре, кино и на ТВ, о разработке которого «Интерфаксу» рассказал депутат ГД и актер Николай Бурляев. По его мнению, в советы должны входить преподаватели, врачи, правоохранители и священники — люди, заботящиеся «о том, каким будет следующее поколение».





В ответ на инициативу Розовский предложил Бурляеву прийти в театр «У Никитских ворот», привести с собой людей разных профессий и отправиться работать с артистами, учить роли, репетировать. «Тогда они будут иметь право сделать какое-то замечание частное свое», — пояснил он.





Худрук подчеркнул, что его театр — государственный, поэтому он будет выполнять требования закона о советах в случае его принятия. По его словам, в этом случае развитие театрального дела в России будет «очень интересным, в полном соответствии с Козьмой Прутковым, который когда-то обратился к нашему народу с проектом о введении единомыслия в России».





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