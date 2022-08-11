Стало известно, при каких условиях WB отменит «Флэша» с Эзрой Миллером

Студия рассматривает три сценария развития ситуации с ключевым фильмом расширенной вселенной DC. Проблемы с проектом возникли из-за арестов исполнителя главной роли, пишет THR.





Судьба «Флэш» висит на волоске, поскольку актер Эзра Миллер продолжает попадать в заголовки газет из-за своего неустойчивого поведения и арестов. На этой неделе ему предъявили новое обвинение — в краже со взломом.





По словам источников издания, худший вариант предполагает полный отказ от фильма стоимостью 200 млн долларов, однако он считается маловероятным. К нему прибегнут в случае ухудшения ситуации с Миллером. Если решить вопрос с его поведением не удастся, то переснимать проект с новым актером не будут. Откладывание на полку такой дорогой кинокартины станет «беспрецедентным шагом», подчеркивают собеседники.





В лучшем случае студия надеется, что актер обратится за профессиональной помощью, позже даст интервью, в котором объяснит свои поступки за последние годы, и примет участие в продвижении «Флэша», который по планам покажут в кинотеатрах.





Еще один вариант — WB выпустит фильм, однако Миллер не будет привлечен к промокампании, а также к съемкам в следующих фильмам о супергерое.





Ранее кинокомпания отменила выпуск «Бэтгерл» стоимостью 90 млн долларов, который должен был выйти на стриминге HBO Max.





Фото: кадр из фильма «Лига справедливости»