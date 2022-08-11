В Сети дебютировал трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

Официальный ролик по новым эпизодам научно-фантастического шоу появился на ютьюб-канале Adult Swim.





В видео представлены главные герои анимационного сериала — ученый-циник Рик Санчес и его неуверенный в себе внук Морти, а также другие персонажи. В грядущих сериях Рик и его старшая внучка Саммер окажутся в заложниках у инопланетян-террористов. Морти увидит падение небесного тела. Кроме того, на всю семью нападут вооруженные роботы.





Мультсериал начнет выходить 4 сентября на Adult Swim — сегменте телеканала Cartoon Network для взрослых.





На сегодня доступны пять сезонов сериала «Рика и Морти», дебютировавшего в 2013 году. Научно-популярный сериал оценили зрители и критики за оригинальность и сатиру. Изначально проект создавался как пародия на фильм «Назад в будущее». Создатели проекта — Дэн Хармон и Джастин Ройланд. Последний озвучивает обоих главных героев шоу.





Фото: кадр из трейлера сериала «Рик и Морти»