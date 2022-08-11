Легендарный француз Фантомас вернется на экраны

Серию детективно-приключенческих комедий ждет ребут в виде фильма и сериала. Об этом журналу Variety сообщил продюсер Вассим Бежи.





Вместе с компанией SND (входит в М6) он приобрел права на адаптацию произведений Марселя Аллена и Пьера Сувестра. В начале ХХ века дуэт начал выпускать бульварное чтиво про Фантомаса, который стал одним из самых популярных французских героев за пределами страны.





Бежи планирует вернуться к «мрачным корням» Фантомаса. Другие подробности проектов он не раскрыл.





Историю антигероя неоднократно экранизировали. Первый фильм 1913 года был немым. На его основе появилась знаменитая трилогия с Жаном Марэ и Луи де Фюнесом, которая была популярна в СССР. А в 1980 году вышел сериал о персонаже.





Ранее Вассим Бежи и SND работали над фильмом Les Onze vies de l’Abbé Pierre, посвященным самому известному католическому священнику Франции.





Фото: кадр из фильма «Фантомас против Скотланд-Ярда»