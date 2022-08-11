Критик Бабичев объяснил, почему Лобода и Лорак не состоятся в Европе

Шансы на успех украинских певиц в европейских странах прокомментировал «Экспресс газете» продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.





По его оценке, у артисток «шансов ноль» реализовать себя в Европе для аудитории, говорящей на другом языке. Он объяснил это акцентом, разницей менталитетов и предпочтений в музыке и другими факторами.





Бабичев считает единственной возможностью для украинских исполнителей в Европе выступления для заграничной русскоязычной аудитории, которой не хватает культурных развлечений, в том числе из-за пандемии.





Он выразил уверенность в том, что для успешного старта на Западе необходимо идеально знать язык, а также делать непривычную музыку. Для этого необходимо следить за трендами, что в одиночку бывает крайне сложно. Однако поиски лейблов или продюсеров вряд ли увенчаются успехом, поскольку они не захотят вкладываться в артистов, которые вызывают у них сомнения с финансовой точки зрения, добавил критик.





Ранее Светлана Лобода объявила о возвращении к концертной деятельности, анонсировав первые выступления в Таллине и Риге. Однако концерт в Эстонии перенесли на октябрь из-за проблем с выполнением техтребований. Ани Лорак никак не комментировала свои концерты в Европе. На ее сайте обновилась афиша, из которой исключили выступления в РФ и оставили — в Германии и Чехии.





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