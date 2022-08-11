Режиссер остановил съемки спин-оффа «Безумного Макса» о Фуриосе

Съемочный процесс фильма Furiosa приостановлен из-за коронавируса у постановщика Джорджа Миллера, сообщил Daily Mail.





По информации издания, работу могут возобновить на будущей неделе по завершении самоизоляции, в которой находится режиссер. Ожидается, что серьезного влияния на производство перерыв не окажет — картину выпустят в запланированный срок в мае 2024 года.





Согласно синопсису, после изменившей мир катастрофы молодая Фуриоса живет в Зеленых землях, откуда ее похищает Орда байкеров во главе с Дементусом. Однажды байкеры попадают в Цитадель Несмертного Джо, с которым Дементус начинает борьбу за власть. Фуриосе же выпадает масса испытаний в поисках дороги домой.





Главную роль исполняет Аня Тейлор-Джой, ключевого антагониста играет Крис Хемсворт. На кадрах с площадки папарацци запечатлели его отца, жену и троих детей, которые тоже участвуют в съемках. При этом по сюжету родственники актера находятся по разные стороны баррикад: отец — среди байкеров, а супруга и дети — среди простых жителей.





Фото: кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»