Соседов заявил, что вопрос о возвращении уехавших артистов решат зрители

В интервью «Украине.ру» музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, стоит ли принимать обратно российских артистов, покинувших страну.





По его мнению, их судьбу «должен решать уже зритель». Если актеры и музыканты за время отъезда нарушили УК РФ, то «статьи нужно к ним применить для острастки», добавил собеседник издания.





Соседов считает, что многие уехавшие захотят вернуться на Родину, поскольку в других странах у них возникнут проблемы с заработком. По его словам, зритель «не должен ходить на их концерты, на их спектакли».





В пример он привел актрису Чулпан Хаматову, ныне проживающую в Латвии. Критик заявил, что она уехала, чтобы не лишиться недавно построенного в этой стране дома стоимостью 400 тысяч евро (он не уточнил источник информации). Если же актриса вернется в Москву, то ее ждет работа в малых залах и ДК, заключил комментатор.





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