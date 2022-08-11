Выставка к Яблочному Спасу открылась в Красноярске

11.08.2022
Экспозиция «Яблочный сказ» проходит в арт-галерее «13A». В честь грядущего славянского праздника ее можно посетить за 10 рублей, сообщили Gornovosti.
С 19 по 21 августа вход в арт-галерею и билет на экскурсию по выставке будут стоить 10 рублей. В эти дни посетителей ждут мастер-классы и другие события. Билеты доступны по Пушкинской карте.
Экспозиция посвящена Яблочному Спасу, который отмечается 19 августа. Проект включает живописные и графические работы, а также керамику разных авторов.
Гости могут увидеть пейзажи и натюрморты Кристины Комаровой, Владимира Переятенеца, Яны Яновской, Елены Акуловой и других художников. Издание обратило внимание на работы Ивана Шаповаленко, а также Дмитрия Бывальцева — он начал писать после длительного восстановления, связанного с аварией и комой.
Фото: Pixabay