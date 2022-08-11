Лобода отменила концерт в Таллине из-за проблем с техническим райдером

11.08.2022
Певица объяснила поклонникам причины переноса мероприятия на два с половиной месяца. Об этом она написала в Telegram-канале.
Концерт Светланы Лободы был назначен на 12 августа в таллинском MJ Club. Мероприятие попало под ковидные ограничения, но все равно должно было состояться, отметила она.
Причиной отмены стала «невозможность осуществления технического райдера», то есть организаторы не смогли выполнить все требования по оборудованию, необходимому для выступления артистки.
В итоге концерт перенесли на 28 октября. Кроме того, он пройдет на более крупной площадке, вмещающей больше зрителей. Купленные билеты действительны на новую дату, уточнила певица.
Ранее Лобода объявила о возвращении на сцену в Европе и Америке. Ее первые концерты назначены на середину августа. Таллинское мероприятие перенесли, а выступление в Риге пока остается в силе.
Фото: Pixabay