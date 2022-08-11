Михаил Шахназаров назвал причины для посещения «Кабаре» с Чулпан Хаматовой

11.08.2022
Журналист прокомментировал в эфире программы «Полный абзац» спектакли с участием актрисы и ее коллеги Анатолия Белого в Прибалтике.
Речь идет о постановке «Кабаре с Людмилой Петрашевской», которую дадут в конце августа в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Шахназаров отметил, что Петрушевская — драматург и человек «старой закалки». Он нашел две причины, чтобы сходить на ее проект с участием Хаматовой и Белого: «Заплатить из чувства жалости, чтобы посмотреть Петрушевскую», а также выпить, чтобы пойти.
Журналист выразил сомнения по поводу того, что удастся продать билеты на спектакль, поскольку жители столицы Латвии начали «получать счета за ЖКХ — им не до спектаклей».
Постановка «Кабаре» включает знаменитые песни прошлого века на разных языках, которые звучат в переводе и исполнении Людмилы Петрашевской. К новой версии проекта присоединились Хаматова и Белый, которые выступят чтецами.
Фото: Pixabay