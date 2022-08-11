Диму Билана уволили с Первого канала до выхода шоу с его участием

11.08.2022

Диму Билана уволили с Первого канала до выхода шоу с его участием
Из новой музыкальной программы также исключили певца Дмитрия Маликова, сообщил ФАН со ссылкой на источник.

Первый канал продолжает кадровые перестановки среди ведущих своих проектов. Ранее внимание аудитории было приковано к переменам в шоу «Лучше всех», которое до недавнего времени вел Максим Галкин. 

Перемены затронули и шоу «Фантастика»: вместо упомянутых певцов в жюри ввели режиссера Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова.

При этом информации о премьере передачи нет. «Когда все это появится в эфире — даже Эрнсту неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства.

Дима Билан был одним из членов жюри в нескольких выпусках шоу «Голос», которое выходило на Первом.

Ранее сообщалось, что премьера «Фантастики» может состояться в сентябре 2022 года. В новом музыкальном проекте участники будут скрываться под цифровыми аватарами.

Фото: Pixabay