Александр Сокуров не ждет наград в Локарно «по политическим причинам»

10.08.2022
Российский режиссер остался доволен приемом его фильма «Сказка» на киносмотре в Швейцарии, но не рассчитывает на победу. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.
По словам Сокурова, «Сказка» дебютировала в кинозале, где собралось около трех тысяч зрителей. Показ прошел «на одном дыхании». Постановщик подчеркнул, что «очень-очень доволен [тем], как отнеслись к фильму молодые люди, студенты, зрители разных возрастов и из разных стран».
Также он признался, что не ждет наград — их не может быть «по политическим причинам». Он выразил благодарность за то, что его ленту «показали и широко показали», поскольку в странах Европы «это проблемно».
75-м Locarno Film Festival продлится до 13 августа.
Ранее Сокуров называл «Сказку» фантастической историей о Второй мировой войне, ставшей для него новым художественным поступком. Покажут ли фильм в России — пока неизвестно. Режиссер не исключал, что картину ждет нелегкая судьба, в том числе в РФ.
Фото: кадр из трейлера фильма «Сказка»