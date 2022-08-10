Дебютировал трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind

10.08.2022
Студия WB опубликовала на своем официальном ютьюб-канале первый ролик по грядущей ленте, основанной на игре «Смертельная битва».
Snow Blind является продолжением «Мести Скорпиона» (2020) и «Битвы королевств» (2021), ставших первыми проектами анимационной студии WB по серии файтингов после приобретения прав на франшизу.
Новая история расскажет о том, как молодой боец Кенши выступает против бандита и наемника Кано, нападающего со своей бандой на города Земного царства, чтобы полностью захватить его. В первой же схватке он лишается зрения и учится драться по-новому у криоманта Саб-Зиро, вышедшего на пенсию.
Основная команда проекта не изменилась со времен предыдущих мультфильмов «Легенды Mortal Kombat». Постановщиком выступил Рик Моралес, а сценаристом — Джереми Адамс.
Премьера Snow Blind назначена на 8 октября. Ленту планируют выпустить в онлайне и на Blu Ray к 30-летию оригинальной игры Mortal Kombat.
Фото: кадр из трейлера Snow Blind