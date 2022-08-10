Прилепин осудил Смольянинова за нарушение ответственности перед армией

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин призвал ввести формы ответственности для актеров, играющих военных. Об этом он сказал в шоу «Эмпатия Манучи».





«Если ты в кино начинаешь работать с [военным] антуражем, ты должен нести некую моральную ответственность за это — хотя бы уважать собственную армию, уважать тех персонажей, которых ты изображаешь», — пояснил собеседник.





По его словам, нельзя играть военнослужащих, а потом оскорблять их, поскольку кино является «сферой массового воздействия на людей», из него «создается реальность».





В пример общественник привел Артура Смольянинова, сыгравшего солдата в «9 роте» и публично высказавшегося против СВО. Прилепин добавил, что знаком с позицией Смольянинова со времен съемок фильма «Восьмерка»: «Я все тогда уже про Артура понял и ничего другого от него не ожидал».





Фото: кадр из фильма "Ростов"