Детский культурный форум опубликовал афишу событий

10.08.2022
В Министерстве культуры РФ рассказали, что ждет участников форума, который впервые пройдет в Москве с 25 по 28 августа.
В общей программе значатся более 60 мероприятий. Просветительская часть стартует 25 августа со встречи «Ребенок и культура. Диалог поколений» с участием Сергея Безрукова и других спикеров, которые расскажут о своих профессиях и ответят на вопросы детей.
Юные участники смогут пообщаться и с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой, которой они представят свои проекты по поддержке искусства и детского творчества. Лучшая работа сможет претендовать на госфинансирование.
Кроме того, пройдут занятия по русскому жестовому языку, встречи и лекции. Посетители узнают о современных медиа, волонтерстве, кинокастингах, VR, технологиях популяризации культуры и искусства, актуальных трендах в авторской анимации и многих других темах.
Фестивальная часть включает мастер-классы по дизайн-мышлению, созданию фильмов на смартфоне, анимации, разным танцевальным стилям, изобразительному искусству. Также для участников будут работать арт-школы, посвященные продвижению творчества художников, созданию историй, актерскому мастерству.
Детский форум пройдет в 57-м павильоне ВДНХ. Изучить полную афишу можно по ссылке
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Фото: Минкультуры РФ