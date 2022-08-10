Дни культуры Беларуси в РФ продолжатся в Йошкар-Оле и Казани

10.08.2022
Столицы Марий Эл и Татарстана примут мероприятия с 16 по 30 августа, сообщается на сайте Минкультуры России.
17 и 18 августа на сцене Марийского театра оперы и балета имени Сапаева и Казанского драмтеатра имени Качалова выступят белорусские артисты. Концерты откроет глава минкультуры Белоруссии Анатолий Маркевич.
В эти же дни в театрах будет работать экспозиция «Неглюбская текстильная традиция». Ее подготовили Центр ткачества в Неглюбке и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, расположенные в Гомельской области.
Программу в Казани дополнят две выставки в филиалах Национального музея РТ. С 18 до 30 августа будет работать проект «Песняры зямлі беларускай», посвященный поэтам Янке Купале и Якубу Коласу.
19 августа в Музее Янки Купалы в селе Печищи покажут выставку белорусских художников, подготовленную Литературным музеем Минска.
Кроме того, в казанском кинотеатре «Синема 5» покажут белорусские кинокартины «Судьба диверсанта» и «Подрыв».
Фото: Минкультуры РФ