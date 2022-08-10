Короткометражки фестиваля KONIK покажут во «ВКонтакте»

10.08.2022
Пользователей познакомят с лучшими работами Фестиваля независимого короткометражного кино, открывшегося в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
С 11 августа VK разместит 50 лент, которые будут доступны до 10 сентября. Также в соцсети опубликуют дискуссии с авторами и зрителями сеансов, которые поговорят об особенностях и запретных темах фильмов о зуммерах, онлайн-сериалах как ступени к метавселенным и других темах.
В соцсети отметили, что хотят поддержать перспективных начинающих режиссеров на пути в большое кино, открыв для них доступ к широкой аудитории.
KONIK пройдет с 10 по 14 августа на семи столичных площадках. Эксклюзивно на VK Видео работы будут доступны для онлайн-просмотров по всей стране до начала сентября.
Фото: Pixabay