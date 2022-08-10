В Луганске открылась вторая выставка проекта «Наши традиции»

10.08.2022
Экспозиция «Пётр Великий. К 350-летию со дня рождения» начала работу в Луганском краеведческом музее, сообщили в Минкультуры РФ.
Выставка рассказывает о личности императора и о повлиявших на нее событиях, о военной и государственной деятельности Петра, его политике в отношении церкви.
Публике представлены костюмы и личные вещи царя, картины с изображением государя, его семьи и сподвижников, оружие, инструменты, приборы, карты и др.
В Музее Победы рассказали, что для проекта «Наши традиции» свои экспозиции подготовили 13 федеральных музеев РФ. В течение трех месяцев их будут показывать на разных площадках в ЛНР — всего планируется задействовать 30 учреждений.
Фото: Минкультуры РФ