Историк архитектуры Борис Кириков умер в Петербурге

10.08.2022
Заслуженный работник культуры РФ скончался 9 августа в возрасте 73 лет, сообщает «Собака.ru».
Причины смерти не указываются. О дате и месте прощания и похорон информации пока нет.
Борис Кириков (1948-2022) окончил истфак ЛГУ, работал в Музее истории Ленинграда, позже — замдиректора этого же музея, уже переименованного в ГМИ Петеррбурга. Также занимал пост замглавы петербургского комитета по градостроительству, преподавал, выпустил 40 книг, подготовил более 400 научных публикаций.
Историк специализировался на исследовании петербургской архитектуры и архитектуры модерна, занимался вопросами градостроительства и сохранения культурного и исторического наследия Петербурга.
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