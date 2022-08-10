Новгородские кружки с берестой покоряют столицу Малайзии

10.08.2022
Предметы бренда «Берёста» из Великого Новгорода появились на рекламных билбордах в Куала-Лумпуре. Об этом в Telegram
-канале рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
20 августа в малайзийской столице представят проект «Берёста», уточнил глава региона. Он сопроводил пост о бренде роликами от Новгородского фонда развития креативной экономики. На кадрах можно увидеть кружки «Берёста» и их рекламу на улице Куала-Лумпура.
Бренд основала Наталия Дронова, которая с 2016 года выпускает чаши вместе с Новгородским музеем-заповедником и музеями отечественных классиков. Их цитаты наносят на бересту, которой оборачивают фарфоровые кружки.
Также Никитин рассказал, что в Малайзии планируют показать фильмы, посвященные отечественным писателям и поэтам, их усадьбам, а также особому отношению к березам в рамках проекта «Берестяные письма в будущее. XXI век». Показы станут возможными благодаря поддержке ПФКИ.
Фото: скриншот / Telegram