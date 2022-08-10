«Добыча» показала впечатляющий старт на стримингах по всему миру

10.08.2022
Приквел «Хищника» стал абсолютным рекордсменом среди премьер на Hulu, а также Star+ и Disney+. Об этом сообщил THR со ссылкой на головную компанию сервисов.
Новый фильм по миру «Хищника» (Predator) стал самым успешным дебютом на стриминге Hulu за всю его историю. Также «Добыча» (Prey) стала лидером среди новинок на Star+ в Латинской Америке и Disney+ в других регионах мира. Конкретные цифры в Disney не озвучили.
Кинокартина Дэна Трахтенберга с Эмбер Мидфандер в главной роли рассказывает о событиях за несколько веков до оригинальной ленты 1987 года. В это время инопланетный охотник впервые десантируется на Землю, где с ним сталкивается племя команчей, на защиту которого встает его воительница Нару.
Ранее сообщалось, что кинокритики с восторгом встретили Prey. Они отметили соответствие фильма духу оригинала, актерскую игру Мидфандер, зрелищность в сочетании с развитием героев. Судя по рекордным просмотрам, фильм понравился и аудитории.
Фото: кадр из фильма «Добыча»