Владимир Путин оценил значение и влияние Ленинградской симфонии

10.08.2022
Глава РФ обратился к слушателям и участникам концерта в Петербурге, сообщается на официальном портале Кремля.
Видеопослание посвящено 80-летию «блокадной премьеры» Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, ставшей символом борьбы ленинградцев. Девятого августа в Петербурге произведение исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Дирижер — Юрий Башмет.
Путин напомнил, что премьера в осажденном городе состоялась в день, когда нацисты собирались праздновать взятие Ленинграда, однако праздник не состоялся — их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал.
«И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны», — подчеркнул Путин.
Симфония № 7 была исполнена в Ленинградской филармонии, прямая трансляция концерта потрясла мир. Симфония стала символом стойкости духа жителей города и справедливой борьбы с захватчиками.
Фото: Pixabay