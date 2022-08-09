Татьяна Буланова встала на защиту развлекательных ток-шоу для «населения»

09.08.2022
Такие программы не должны исчезать из эфиров федеральных каналов, сказала певица в комментарии Prozvezd.
Более полугода на главных российских каналах не выходят популярные передачи, которые смотрят по всей стране. На этом фоне появились слухи о закрытии «Давай поженимся», «Поля чудес», а также «Прямого эфира» и др.
Татьяна Буланова неоднократно участвовала в подобных проектах. Она призналась, что хотя вообще не смотрит телевизор, не считает нужным полное закрытие развлекательных программ на ТВ.
«Если населению нужны ток-шоу, то почему их нужно закрывать? Пускай работают!» — сказала собеседница издания.
Добавим, «Прямой эфир с Андреем Малаховым» действительно прекратил свое существование в том виде, в котором его помнят зрители. В новом сезоне телеведущий будет появляться на экранах с новым шоу, названным в его честь — «Малахов».
Фото: Pixabay