Церемония открытия Gamescom 2022 состоится 23 августа

09.08.2022

Церемония открытия Gamescom 2022 состоится 23 августа
Прямая онлайн-трансляция Gamescom Opening Night Live начнется в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил GameMag со ссылкой на ведущего Джеффа Кейли.

23 августа в 21:00 стартует церемония открытия Gamescom Opening Night Live, ежегодной международной выставки компьютерных игр, проходящей в Кельне (Германия).

Презентация пройдет в течение двух часов. За это время зрители познакомятся с более чем 30 играми. На сегодня подтверждены две премьеры: новый трейлер Sonic Frontiers и анонс сай-фая IP от авторов Subnautica.

Выставка будет работать в офлайне с 24 по 28 августа.

Фото: Pixabay