Тысячный ДК обновили в России по нацпроекту «Культура»

09.08.2022
Модернизированный Дом культуры в бурятском селе Топка открылся после капремонта, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
На сегодня по нацпроекту «Культура» по всей стране капитально отремонтировали, реконструировали и построили 1 тысячу ДК. Среди них — более 140 новых учреждений.
Повышение качества жизни и доступности культуры не только в крупных городах, но и в малых поселениях является одной из ключевых задач реализации проекта, подчеркнула замглавы Минкультуры Ольга Ярилова.
По ее словам, работе в селах уделяют больше внимания: с 2019 года каждый год в работе по нацпроекту находятся около 300 объектов. При этом увеличивается число посетителей ДК, которые не только участвуют, но и помогают работникам в организации мероприятий.
«Именно поэтому было решено не просто модернизировать сеть домов культуры, но и расширить ее», - добавила замглавы ведомства.
Вместе с ремонтом помещений обновление затрагивает и концептуальное содержание ДК. Помимо традиционных библиотек, зрительного зала и кружков, создаются кинозалы, игровые и досуговые площадки, кафе.
В этом году планируется восстановить 317 домов культуры, на 26 ДК из которых работы уже завершились.
Фото: Pixabay