Никита Пресняков рассказал, что мешает ему отправиться на гастроли в США

СМИ сообщили о «желании» музыканта уехать в Соединенные Штаты, которое в реальности оказалось готовностью отправиться с туром в любую страну. Об этом фронтмен группы Multiverse рассказал «МУЗ-ТВ».





На вопрос о том, как бы он отреагировал на возможность «прямо сейчас» поехать на гастроли в США, Никита Пресняков напомнил о целесообразности любого тура «в плане сбора аудитории». По его словам, поездка зависит именно от этого.





«Куда ехать с концертами — не важно. Мы готовы всем слушателям дарить эмоции, которые они дарят нам», — сказал собеседник портала.





Также музыкант поделился подробностями работы над новым альбомом, который пишет вместе с другом Стасом Беловым. Музыкальная часть пластинки готова, а текстовая ждет доработки. Команда решила выпустить ее на русском языке, однако большинство треков — на английском. В целом готовность студийника он оценил в 80%.





Пресняков не исключил, что альбом выйдет уже осенью.





Фото: Pixabay