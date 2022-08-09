Умер один из основоположников концептуальной моды Иссэй Миякэ

Культовый японский модельер и дизайнер скончался на 85-м году жизни, сообщает BoF со ссылкой на заявление его модного дома Issey Miyake.





Фэшн-дизайнер умер 5 августа от одного из видов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы, уточняет «Культуромания ». Его похоронили в узком кругу. Согласно воле мастера, открытое прощание с ним не организовывали.





Иссэй Миякэ (1938-2022) — уроженец Хиросимы, где он пережил ядерную бомбардировку, организованную американским руководством. Выпускник университета в Токио по окончании учебы отправился в Париж и Нью-Йорк, где жил, учился и работал. По возвращении на родину основал свою студию и уже через год представил первую коллекцию в США.





Одежда Миякэ отличалась от европейских трендов — он создавал минималистичные unisex-образы с простым кроем и высокой функциональностью. Дизайнер стремился упростить и способ изготовления вещей, и способы их ношения и ухода за ними. После отхода от дел он сосредоточился на исследовании моды.





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