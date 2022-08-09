Shaman стал самым разыскиваемым в Яндексе российским артистом

Фото: кадр из клипа «Я русский»

За последний месяц число запросов по Шаману составило 2,8 млн. Этот показатель оказался в 2,3 раза выше, чем аналогичный по рэперу и шоумену из Уфы Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который накопил за тот же период 1,2 млн запросов.Исполнитель оставил позади поп-певицу и блогершу Валю Карнавал с почти 900 тыс. запросов, певцов Клаву Коку, Егора Крида и др.За мистическим псевдонимом Shaman скрывается уроженец Новомосковска (Тульская область), 30-летний Ярослав Дронов. Выпускник Гнесинки участвовал в ТВ-проектах «Фактр А» и «Голос», пел в кавер-группе, после чего ушел в сольное творчество. Он прославился благодаря патриотическим хитам, которые начал выпускать в Сети с февраля 2022 года.Первым из них стал трек «Встанем», который за пять месяцев с релиза посмотрели 22 млн раз. Далее последовала композиция «Я русский», за две недели набравшая 8,5 млн просмотров. Кроме того, видео на эту песню вошло в сотню лучших клипов мира, обогнав ролик Baby канадского коллеги Джастина Бибера.